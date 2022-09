Lentini, arrestato un 41enne per violenza sessuale aggravata

I Carabinieri della Stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato 41enne del luogo per violenza sessuale aggravata in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

L’uomo, che dovrà espiare la pena di anni 10 di reclusione per fatti commessi nel 2013, dopo le formalità, è stato tradotto presso la casa di reclusione di Augusta Brucoli, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.