Modica, morto il 30enne ferito nell'incidente sulla Marina di Modica-Pozzallo

Non ce l'ha fatta Rosario Nigro, il centauro 30enne rimasto gravemente ferito il 14 settembre scorso nello scontro fra la sua moto e un'auto Ford. Il giovane è morto all'ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato ricoverato in elisoccorso dopo l'incidente verificatosi sulla Marina di Modica-Pozzallo. Al Cannizzaro di Catania il giovane è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e, malgrado i tentativi dei medici, non è riuscito a superare le gravi conseguenze di fratture e traumi.