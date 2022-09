Siracusa, arrestato presunto spacciatore con la cocaina

Continua il contrasto al consumo e alla vendita di sostanze stupefacenti da parte degli Uffici operativi della Questura aretusea che, negli ultimi mesi, hanno inferto un duro colpo alle piazze dello spaccio siracusano.

Anche ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile hanno svolto mirati servizi antidroga arrestando uno spacciatore di 32 anni, già noto alle forze di polizia, in via Santi Amato.

In specie, gli investigatori, diretti dal dott. Presti, notando il soggetto transitare a bordo della sua autovettura nei pressi della nota piazza di spaccio, lo fermavano e lo sottoponevano ad un attento controllo.

L’intuito degli investigatori veniva premiato allorquando il trentaduenne veniva trovato in possesso di 60 dosi di cocaina.

L’attività investigativa proseguiva con una perquisizione all’interno dell’abitazione dell’arrestato che consentiva di rinvenire 1.550 euro in contanti probabile provento dell’attività di spaccio.

Infine, dopo le incombenze di legge, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.