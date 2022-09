Covid, "altalena" di contagi nel Ragusano: tornano a salire

Tornano a salire nel Ragusano le persone positive al Covid. Si interrompe la tendenza in discesa della curva dei contagi. Nel report Asp del 28 settembre i positivi sono 407 con un incremento di 21 unità rispetto al giorno precedente. Dei 407 positivi 403 sono in isolamento domiciliare e 4 ricoverati in ospedale. I morti sono sempre 624. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 10 Acate, 20 Chiaramonte, 30 Comiso, 1 Giarratana,

12 Ispica, 73 Modica, 15 Monterosso, 35 Pozzallo, 101 Ragusa, 10 Santa Croce Camerina, 35 Scicli, 61 Vittoria.