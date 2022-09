Calcio, serie D: il Ragusa conquista i primi tre punti della stagione sul campo della Mariglianese

Mariglianese-Ragusa 0-2

Reti: pt 37′ Cess, 46’ Meola

Mariglianese: Lesta; Giordano, Ciaravolo, Tosolini, Petrucci li, Monteleone, Massaro, Palumbo, Mendigutxia, Costa, Di Dato. A disp.: Mariano, Angeletti, Landini, Mosca, Tiberi, Ferraro, Fiorillo, V. Esposito, U. Esposito. All. Senigagliesi.

Ragusa: Lumia; Falla, Diallo, Pertosa; Messina, Meola, Floro, Cess, Cacciola; Catalano, Randis. A disp.: Busà, Giuffrida, Barbara, Napoli, Gozzo, Iseppon, Laplace, Vitelli, Grasso. All. Raciti.

Arbitro: Cerea di Bergamo

Il Ragusa vince con merito in casa della Mariglianese cogliendo la prima vittoria stagionale in serie D. Al “Santa Maria delle Grazie” gli azzurri battono in modo autorevole la formazione di casa cancellando così sconfitta interna casalinga all’esordio col Catania. E’ stato Cess e non solo per il gol del vantaggio, a svettare in mezzo al campo. Proprio Cess, migliore in campo, è andato in gol al 37’. Cross in area dalla destra sul quale interviene Randis di testa, gran parata di Lesta, che respinge corto, entra Cess e ribatte n rete per il meritato vantaggio. Il Ragusa non demorde e approfitta dello sbandamento degli uomini di Senigagliesi. Floro conquista palla e dalla sinistra trova l’imbucata giusta per Meola che entra in area e raddoppia.