Coppa Italia di Eccellenza, il Modica evita la sconfitta all'ultimo respiro con Pandolfo

Comiso 1

Modica 1

Reti: 56’ Diara su rigore, 90’ Pandolfo

Comiso: Garcia, Greco, Marino, Leggio, Rotondo, Saporito, Cavallo (11’st Charty), Tomasello, Diallo, Diara, Bojang. All. Violante

Modica: G. Misseri, Musso, Butera, S. Misseri, D’Acquino, La Cognata, Scrugli, Coria, Agoridin, Falco, Sangarè. All. Betta

Con un gol di Pandolfo al 90” il Modica evita la sconfitta in casa del Comiso al termine della gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza. I verdearancio hanno creato diverse occasioni non riuscendo a concretizzarle mentre i rossoblu hanno continuato a denotare difficoltà in fase realizzativa. Quattro occasioni nel primo tempo per i padroni di casa, rispettivamente con Diallo, Bojang e con l’ex Cavallo. Diallo al 28’ supera anche Misseri in uscita e si avvia verso la porta ma si defila troppo e perde il passo. Il Modica gioca meglio nella ripresa ma incassa la rete del vantaggio comisana in contropiede quando Diallo va via e in area viene atterrato da Misseri. Dagli 11 metri Diara non sbaglia. Il Modica si scuote e trova il pari allo scadere con Pandoldo che mette in porta con un tiro dal limite dell’area.