AstroSamantha prima donna europea comandante della Stazione Spaziale

Samantha Cristoforetti è la nuova comandante della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). E' la prima donna europea ad avere questo ruolo. Il passaggio di consegne fra l'attuale comandante, il russo Oleg Artemyev, e l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) è avvenuto con lo scambio della chiave di ottone.

"Grazie davvero all'Italia e a tutti gli italiani e le italiane che mi hanno sempre supportato e seguito in questa missione con affetto", ha detto Cristoforetti dopo aver salutato e ringraziato i colleghi a bordo della Stazione Spaziale, il centro di controllo a Terra e le agenzie spaziali partner della Iss.

"E' un privilegio e un onore rappresentare l'Italia qui nello spazio. Se sono qui oggi è grazie al grande impegno che il nostro Paese ha ottenuto e ottiene ancora in campo spaziale", ha detto ancora AstroSamantha.

Maglietta azzurra e pantaloni grigi, i capelli decisamente più lunghi, Cristoforetti ha detto ad Artemyev di avere apprezzato il suo comando negli ultimi mesi e la sua generosità. "Vi auguro un buon rientro a Terra nelle prossime ore", ha detto rivolgendosi ad Atremyev e ai suoi compagni di equipaggio Denis Matveev e Sergey Korsakov, il cui viaggio di rientro con la Soyuz è previsto alle 9 italiane di domani.

"E' un piacere e onore restare con voi e continuare a lavorare con voi", ha detto poi rivolta ai colleghi della Crew 4, arrivati con lei sulla Stazione Spaziale. "Comandante", l'hanno chiamanta i compagni di equipaggio in partenza e in arrivo, e poi un applauso, abbracci e il tradizionale suono della campanella hanno segnato la conclusione della cerimonia.