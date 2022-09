Fecero cadere un'anziana dalla barella: un rinvio a giudizio a Catania

Un rinvio a giudizio e un abbreviato nei confronti dei due soccorritori dell'ospedale Garibaldi di Catania imputati di omicidio colposo in concorso. Il 7 febbraio 2021, mentre veniva trasportata in barella da un reparto all'altro, l'80enne Lucia Sciacca cadde a terra, riportando una ferita al capo che risultò fatale. In fase di indagine emerse che uno dei soccorritori, durante il trasporto dell'anziana, teneva la barella soltanto con la mano sinistra. Mentre l'altro alternava l'uso delle mani, rendendola così instabile e provocando la caduta della donna. Nell'udienza preliminare di ieri mattina, in tribunale a Catania, S.M. e E.D.S., catanesi di 27 e 58 anni, rispettivamente soccorritore e autista soccorritore in servizio all'ospedale Garibaldi, hanno chiesto un rito alternativo. Nello specifico, S.M. ha provato a patteggiare ma il pubblico ministero ha rigettato la richiesta, definendola "non congrua" all'imputazione e disponendo il giudizio. Mentre E.D.S. ha chiesto di poter celebrare il rito abbreviato che, in caso di condanna, permette lo sconto di un terzo della pena e della metà delle contravvenzioni.

In questo caso, il giudice ha ammesso la domanda e rinviato per la discussione. Nel frattempo, si è costituita parte civile l'azienda sanitaria "Garibaldi" di Catania. I familiari della vittima, invece, si sono affidati a Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato in casi di malasanità. Nel gennaio 2021 Lucia Sciacca accede al presidio ospedaliero Garibaldi di Catania per una polmonite interstiziale da Covid.Fecero cadere