Il governatore Schifani: "Stavolta il Ponte sullo Stretto si fa"

"Stavolta si fa". Lo ha detto, riferendosi al Ponte sullo Stretto di Messina, Renato Schifani, presidente eletto della Regione Sicilia, in un'intervista al Corriere della Sera in edicola oggi. "Era cantierabile e stavano partendo i lavori, ma il contratto fu rescisso dal governo Monti. Con 700 milioni di penale richiesta - aggiunge l'esponente di Forza Italia -. Il progetto c'è. E siamo tutti d'accordo". Schifani preannuncia anche una serie di interventi a livello infrastrutturale, a cominciare da quelli legati all'emergenza rifiuti: "Le discariche traboccano.

Occorre realizzare subito due grandi termovalorizzatori. Progetto avviato da Nello Musumeci. Da completare. Per trasformare i rifiuti in energia"