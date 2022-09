Siracusa City Green, pubblicato bando di concorso 'Muoviamoci'

Il Comune di Siracusa lancia un concorso per la realizzazione di un video spot promozionale per accompagnare le azioni di “Siracusa City Green”, il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile curato dal Ministero dell’ambiente.

L’iniziativa scaturisce dal logo “MUOVIAMOCI” scelto da migliaia di cittadini lo scorso anno al termine di un contest. Il logo, ispirato agli studi di Archimede, rappresenta una spirale con un cuore all’estremità a rappresentare l’idea di un movimento non caotico e distratto e un invito a muoversi con intelligenza, rispetto e cura della città e delle persone. “È un’esortazione alla condivisione di buone pratiche, alla partecipazione democratica e alla progettazione di un futuro sostenibile che sia peculiarità di Siracusa che, ancora una volta, si conferma città all’avanguardia e porta delle meraviglie, epicentro del Mediterraneo”.

Partendo da questa descrizione che ha accompagnato il logo vincitore, il bando nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di sostenere la produzione di un video spot promozionale, creativo e originale, della durata massima di 120 secondi.

Il concorso è rivolto a giovani videomaker che possono partecipare come singoli o in gruppo purché siano under 35, nati a Siracusa oppure studenti o residenti/domiciliati in città. I progetti devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune (in piazza Duomo 4) entro il 31 ottobre prossimo.

Il vincitore riceverà un premio in denaro di 500 euro e potrebbe essere invitato a produrre in futuro altro materiale foto e video in coerenza con le finalità del bando e con le politiche di marketing pianificate. La premiazione avverrà con un evento pubblico nel corso del quale saranno presentati i 5 migliori lavori.

Il bando e il regolamento sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Siracusa.