Ragusa, lezione spettacolo della Compagnia Godot domenica 2 ottobre

La compagnia G.o.D.o.T., una delle compagnie teatrali più apprezzate del territorio ibleo, dà il benvenuto ad ottobre con delle imperdibili iniziative. La compagnia ragusana, diretta da Vittorio Bonaccorso e Federica Bisegna, è infatti pronta ad accogliere il suo pubblico alla Maison Godot, sita in Via Carducci, 273 a Ragusa, domenica 02 Ottobre alle ore 19:00 per una “lezione-spettacolo” ad ingresso libero riservato ai soci, prima dell'avvio ufficiale dei laboratori di teatro Junior e Senior. Contemporaneamente parte un progetto dedicato ai piccoli spettatori ed appassionati di teatro, in programma tutte le domeniche di ottobre alle ore 11 ai Giardini Iblei, con degli spettacoli-laboratorio ad ingresso libero, patrocinati dall'Assessorato al Turismo e Spettacolo guidato da Ciccio Barone. La Compagnia G.o.D.o.T., una delle realtà più attive e vivaci del panorama culturale, compie quest'anno 26 anni di attività e propone laboratori teatrali da 15 anni. E' ormai divenuta una realtà consolidata, seguitissima e molto amata.

La “lezione-spettacolo” di domenica 2 ottobre alle ore 19:00 presso la Maison GoDoT, in Via Carducci, 273 a Ragusa, è ad ingresso libero, riservato ai soci. Posti limitati. Per info e prenotazioni chiamare i numeri 3393234452, 3277044022, 3282553313, 3384920769. È possibile inviare la domanda per diventare soci anche tramite whatsapp, ai numeri sopra citati, o via mail a info@compagniagodot.it.