Luca ucciso dal 'pirata' della strada: a Siracusa è caccia all'uomo

E' caccia a Siracusa al pirata della strada che ha travolto e ucciso mercoledì sera Luca Centofanti, 14 anni, mentre era in sella ad uno scooter con un amico di 16 anni. La polizia ha cercato testimoni nel quartiere di Mazzarrona, ma nessuno sembra disposto a collaborare alle indagini nelle mani del pm Gaetano Bono. Tanta solidarietà per la famiglia del ragazzo, ma nessuno ha visto, nè sentito nulla.

Secondo quanto si apprende la Procura di Siracusa, partirebbe dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che si trova in via Algeri, per tentare di risalire al pirata della strada.

Non si può neppure escludere che gli investigatori conoscano già il tipo di veicolo che ha travolto i due ragazzi.

Anche sui social si susseguono gli appelli a chi abbia visto qualcosa perché riferiscano all’autorità giudiziaria.

C’è dolore e rabbia tra i familiari e gli amici di Luca Centofanti. "Soltanto un vigliacco - dicono ai cronisti - fugge di fronte ad una simile tragedia".