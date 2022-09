La Nuova Dc di Totò Cuffaro primo partito a Raffadali

Il responsabile alle comunicazioni di Raffadali, Giuseppe Migliara, esprime la propria soddisfazione per l'esito raggiunto dalla Dc alle elezioni regionali, essendo a Raffadali il primo partito in assoluto con maggior preferenze.

"Marinella Notonica è stata la prima eletta con 639 voti, siamo un gruppo di giovani che abbiamo intenzione di fare una buona politica - dichiara Migliara -. È quanto il nostro Commissario regionale Totò Cuffaro ci ha insegnato. Dopo questa tornata elettorale regionale continueremo ad impegnarci per il bene della comunità. La provincia di Agrigento è ben rappresentata da due nuovi deputati Serafina Marchetta e Carmelo Pace ai quali auguro un buon lavoro".