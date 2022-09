Siracusa, sequestrate 3 piante di marijuana e un denunciato

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, transitando in via Marzaiola insospettiti da uno strano odore verosimilmente assimilabile a quello della marijuana provenire da un fondo privato, intervenivano all’interno della proprietà di un uomo di 40 anni, individuando e sequestrando tre piante di marijuana in fioritura e 400 grammi della stessa sostanza in fase di essiccazione.

Il quarantenne è stato denunciato, pertanto, per i reato di coltivazione e spaccio di droga.