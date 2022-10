Maggioranza blindata a Rosolini, in aula approvate tutte le delibere all'odg

‘Giovani Rosolinesi’ e ‘Insieme per Rosolini’, uniti e compatti per il ‘Bene Comune’. Se qualcuno sperava che tramite le Regionali sarebbe andato tutto in frantumi, si è sbagliato di grosso. Nell’ amministrazione Spadola ci sono donne e uomini in grado di fare funzionare la testa, quindi di fare scelte saggie a beneficio della collettività. Le Regionali sono un capitolo chiuso ed oggi bisogna lavorare per il bene dei cittadini. Oggi abbiamo il valore aggiunto di avere un deputato locale all’Ars, che ha sposato il ‘Progetto Rosolini”. Venerdì sera sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno, dimostrando grande compattezza. “I nostri avversari se ne facciano una ragione - dice Giovanni Spadola sindaco e leader di Giovani Rosolinesi - Qualcuno ha tentato di strumentalizzare la campagna elettorale delle Regionali, ma senza ottenere ciò che speravano. Il libera tutti sulla scelta dei candidati non significava la crisi del governo cittadino. Anzi dalle elezioni usciamo ancora più rafforzati perché possiamo contare sul deputato regionale di Rosolini, al nostro fianco e per il “Bene Comune”. “L’ostruzionismo dell’opposizione è nelle loro corde e lo fanno nel tentativo di potere ottenere qualcosa. Se dai banchi della maggioranza c’è il silenzio - aggiunge Spadola - è perché nessuno vuole cadere nella trappola delle provocazioni. Questa amministrazione lavora da quasi un anno ai problemi della città ed i cittadini sono orgogliosi di avere sindaco e giunta che si occupano dei rifiuti, dell’acqua, delle strade, della segnaletica e soprattutto dell’edilizia scolastica. Noi alle parole - prosegue Spadola - rispondiamo con i fatti e con un Ente che non ha risorse finanziarie. E se la gente è soddisfatta vuol dire che abbiamo imboccato la giusta strada”.