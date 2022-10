Siracusa, musica a tutto volume a Ortigia: sanzioni per 85 mila euro

Procedono senza soluzione di continuità i controlli disposti dal Questore di Siracusa, Benedetto Sanna, nei confronti di esercizi pubblici della provincia, finalizzati alla verifica ed al rispetto delle normative vigenti che spaziano dal rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza a quelle igienico sanitarie, alla somministrazione e vendita di alcolici, ed in materia di attività rumorose, di intrattenimento e disturbo della quiete pubblica.

In questa settimana tali attività si sono concentrate in Ortigia, nei locali luogo di ritrovo di molti giovani ove ,personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, unitamente ai colleghi del locale Commissariato di Ortigia, hanno controllato 12 esercizi pubblici (pub, bar, chioschi, ristoranti…) elevando 8 sanzioni amministrative ed indentificando 50 soggetti, 2 dei quali deferiti all’Autorità Giudiziaria per violazioni di carattere penale.

In particolare, durante i controlli effettuati anche con l’ausilio di personale ARPA a due noti pub di Ortigia, si è avuto modo di accertare che in un locale era in atto l’esibizione di un gruppo musicale mentre nell’altro si produceva musica con un proprio impianto sonoro amplificato e, nonostante il primo esercizio fosse regolarmente autorizzato all’evento musicale, entrambi superavano il limite di emissioni sonore (decibel) previste dalla vigente normativa e dall’Ordinanza Sindacale.

Inoltre, in altri due locali, è stata accertata l’organizzazione di spettacoli di intrattenimento non autorizzati dal Comune di Siracusa.

I locali ove sono state riscontrate violazioni sono stati sanzionati per un importo totale pari a 85.000 euro e per alcuni è anche in fase di valutazione l’eventuale adozione di provvedimenti di sospensione e/o chiusura dell’attività da parte del Questore.