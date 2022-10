Mala Movida a Palermo, chiuso un pub per cinque giorni

Giro di vite della Polizia a Palermo contro la 'mala movida'. Nei giorni scorsi gli agenti della Divisione di Polizia amministrativa e sociale della Questura hanno passato al setaccio diversi locali del centro storico. Durante un accesso ispettivo i poliziotti hanno riscontrato in un pub l'emissione acustica all'esterno del locale in violazione delle prescrizioni previste dalla determina comunale. E' così scattato il sequestro della cassa con la contestuale notifica della sanzione amministrativa. Inoltre, dagli accertamenti è emerso che il gestore esercitava l'attività senza alcuna autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, pertanto, nei suo confronti si è proceduto alla contestazione della violazione dell'apposita norma del Codice della strada. Il Suap del Comune ha disposto la sospensione dell'attività per cinque giorni e il ripristino dello stato dei luoghi.