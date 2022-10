Entra illegalmente in Italia, egiziano arrestato a Siracusa

Agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un egiziano di 19 anni, per essere rientrato illegalmente nel territorio dello Stato.

L’arrestato è giunto in Italia con un gruppo di 114 migranti sbarcati il 29 settembre u.s. presso il Porto di Portopalo di Capo Passero.

A seguito di accertamenti investigativi, si è appurato che, il 27 luglio u.s. era stato notificato all’egiziano, dagli agenti della Frontiera Aerea di Palermo, il Decreto di Respingimento emesso dal Questore di Agrigento il 2 maggio del 2022.

L’Autorità Giudiziaria, dopo il giudizio direttissimo, ha disposto che l’arrestato fosse posto in libertà e messo a disposizione dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa per le successive incombenze di rito.