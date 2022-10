Lavoratori di Solarino in vacanza premio in Tunisia a una festa araba (FOTO)

Quando sono partiti da Solarino con destinazione Tunisia, non avrebbero mai immaginato che durante la loro permanenza nel resort della località turistica di Midoun, avrebbero preso parte ad una festa con abiti arabi. Ma ieri sera la festa c'è stata e tutti hanno indossato gli abiti della tradizione locale. Un gran divertimento per una sessantina di dipendenti del gruppo imprenditoriale Mangiafico, per la vacanza premio voluta dal patron del gruppo, il maestro pasticciere, Pippo Mangiafico. "Si sono divertiti da matti - racconta il titolare di bar a Marchio 'M' sparsi in provincia di Siracusa - e dopo quello che abbiamo passato, pandemia compresa, un po' di svago ci voleva. E' stata una serata caratteristica. Chiudiamo stasera con il Gran Galà". Mangiafico ringrazia anche la direzione del Resort tunisino. "Abbiamo avuto un'accoglienza che difficilmente dimenticheremo. Grazie di tutto".