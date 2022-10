Il Comune di Ispica in dissesto, ora va verso il Bilancio riequilibrato

La giunta Comunale di Ispica ha approvato ieri la relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Stato Patrimoniale.

"Si tratta di un risultato importante. Esso attesta un'oculata gestione del dissesto, una risistemazione di tutti i numeri riguardanti la non allineata e difficile pregressa situazione finanziaria del Comune - afferma il sindaco Innocenzo Leontini -una precisazione definitiva della massa passiva al 31 dicembre 2019, che agevolerà l'attività di recupero

crediti e di transazioni che dovrà espletare l'Organismo Straordinario di Liquidazione, e costituisce altresì l'indispensabile premessa per la presentazione, a breve, dell'ipotesi di Bilancio Riequilibrato, che condurrà il Comune fuori dal dissesto attraverso una compiuta attività di risanamento dell'ente. Un lavoro assiduo e scrupoloso è stato compiuto dal capo dell'Ufficio Ragioneria del Comune, Rag. Spata, da tutto l'ufficio e dall'Assessore al Bilancio Pippo Barone, in virtuosa collaborazione. L'importante strumento andrà in Consiglio Comunale per la ratifica".