Morta a Floridia Giuseppa Bazzano Lo Giudice: era ultra centenaria

E' morta nella sua casa di Floridia. Di vecchiaia. Alla soglia dei 102 anni, si è spenta questa mattina, nonna Giuseppa Bazzano Lo Giudice. La nonnima, circondata dall'amore e dall'affetto dei figli, dei nipoti e pro nipoti, a gennaio del 2020, aveva tagliato il traguardo del secolo di vita con una festa in forma privata. Oggi il suo cuore ha cessato di battere. La donna era conosciuta a Floridia per essere stata la proprietaria del 'Bar Lo Giudice', oggi 'After Houre' in corso Vittorio Emanuele. Per il suo ultimo viaggio verrà salutata dai suoi 5 figli, e 14 nipoti. I funerali verranno celebrati lunedì 3 ottobre alle 15 nella Chiesa del Carmine.