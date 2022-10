Aggredisce poliziotti a un controllo: arrestato a Palermo

La Polizia ha arrestato a Palermo un 19enne tunisino per resistenza e danneggiamento aggravato. Nel corso dei controlli di frontiera nei pressi del porto, in via Cala, il giovane avrebbe spintonato vigorosamente uno degli agenti prima di fuggire. La corsa del 19enne è stata vanificata dai poliziotti che sono riusciti con non poche difficoltà a immobilizzarlo e bloccarlo in prossimità del sottopasso di piazza XII Vittime.

Durante queste fasi il ragazzo si sarebbe divincolato persistendo nella sua condotta violenta e aggressiva con una sequela di calci e pugni proseguita anche all'interno dell'auto di servizio.