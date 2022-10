Relazione della Dia al Parlamento: "In Sicilia mafia strutturata all'ombra di Messina Denaro"

Sequestri alla criminalità organizzata superiori ai 165 milioni di euro in sei mesi, più di sessantottomila operazioni sospette segnalate. E ancora, la minaccia dell'infiltrazione economico-finanziaria connessa ai fondi del PNRR, la crescita degli omicidi di Mafia al sud e il ruolo centrale che continua a svolgere Matteo Messina Denaro. Sono questi i temi principali della relazione della Direzione Investigativa Antimafia presentata al Parlamento per il II

semestre 2021, una lunga analisi dei fenomeni delittuosi registrati tra luglio e dicembre dello scorso anno, dalla quale emerge la conferma di un modello sempre meno legato alle manifestazioni di violenza e sempre più rivolto all'infiltrazione nei sistemi economici, così come previsto trent'anni fa, si sottolinea nel documento, dai giudici Falcone e Borsellino. E' per questo che la DIA con le sue attività investigative e giudiziarie ha colpito i sodalizi anche sotto il profilo patrimoniale, "una direttrice d'azione importantissima che ha consentito sino ad ora di ridurre drasticamente la capacità criminale delle mafie evitando effetti che altrimenti sarebbero stati disastrosi per il sistema Paese".In particolare, sono stati sequestrati beni per un totale di 165.213.399,29 euro (di cui 149.760.406,00 euro soltanto in Sicilia), cifra nettamente superiore ai 93.771.071,62 euro del primo semestre. Per quanto riguarda le confische, emerge la cifra semestrale di 108.595.501,41 (11.764.588,34 in Sicilia), di venti milioni inferiore al periodo tra gennaio e giugno 2021. "Le risultanze di analisi sui fenomeni criminali di tipo mafioso continuano a presentare il rischio che i sodalizi di varia matrice, senza peraltro a rinunciare a porre in atto tutte le azioni necessarie a consolidare il controllo del territorio, possano perfezionare quella strategia di infiltrazione del tessuto economico in vista dei possibili finanziamenti pubblici connessi al Pnrr - si legge nel documento - Le organizzazioni criminali si fanno impresa sfruttando rapporti di collaborazione con professionisti collusi la cui opera viene finalizzata a massimizzare la capacità di reinvestimento dei proventi illeciti con transazioni economiche a volte concluse anche oltre confine".

Un focus particolare è stato mantenuto dalla DIA nei confronti degli appalti pubblici e delle grandi opere. Nel dettaglio, sono 527 i monitoraggi di altrettante imprese (374 nel Sud Italia), con 6.533 accertamenti su persone fisiche e su altre 6.497 esterne ma collegate alle imprese. Lo strumento di contrasto a eventuali infiltrazioni resta ancora una volta quello dell'interdittiva del Prefetto, se ne registrano 373 nel secondo semestre 2021, nove in più rispetto al primo semestre: "I Prefetti in base a quanto emerso dall'operato delle Forze di Polizia presso i cantieri possono intervenire nella fase di esecuzione dei lavori mediante l'adozione eventuale di provvedimenti antimafia interdittivi che sono in grado di modificare la documentazione antimafia liberatoria precedentemente rilasciata - prosegue il documento - Lo strumento costituisce un vero e proprio argine contro l'infiltrazione delle mafie durante l'esecuzione di un'opera pubblica".

Imponente, inoltre, l'attività di prevenzione e monitoraggio sull'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio: "Nel delineato contesto, attenendosi al solo secondo semestre 2021 la DIA ha proceduto all'analisi di 68.955 segnalazioni di operazioni sospette riconducibili a 639.074 soggetti segnalati dei quali 437.372 costituiti da persone fisiche. Il flusso documentale in questione risulta superiore del 17% circa rispetto a quello dell'analogo intervallo temporale dello scorso anno, in cui sono state analizzate complessive 58.985 segnalazioni", spiega la DIA.

Sono invece 68.955 le operazioni sospette segnalate nel secondo semestre 2021, in crescita di quasi diecimila unità nel raffronto con lo stesso periodo dell'anno nel 2020. In aumento il numero di omicidi di stampo mafioso, anche se soltanto nella macroarea del Mezzogiorno: "Il raffronto a livello nazionale del numero dei reati di matrice mafiosa commessi durante il secondo semestre 2021 con quello riferito al medesimo intervallo temporale dell'anno precedente, evidenzia un lieve incremento del numero di omicidi di tipo mafioso. Tuttavia analizzando il dato suddiviso tra le macroaree nord-centro-sud si nota che l'aumento riguarda solamente i contesti meridionali, dove si registrano 15 omicidi nel II

semestre 2021 a fronte dei 6 del II semestre 2020. Da un'analisi di tutte le matrici, emerge come "si noti a livello nazionale un aumento del contrabbando, delle rapine e finanche dei danneggiamenti con incendio la cui incidenza appare spalmata più o meno in tutto il territorio nazionale, nonché dei sequestri di persona a scopo estorsivo il cui peso grava maggiormente sulle regioni del Nord e del Sud Italia - prosegue il documento - Estorsioni ed usura mostrano invece dati generalmente in flessione con una leggera controtendenza per le estorsioni rilevate nelle Regioni settentrionale generalmente più attive dal punto di vista produttivo e commerciale. La diminuzione del traffico di stupefacenti in tutte le regioni non deve indurre a facili ottimismi poiché le indagini anche recenti non mostrano alcuna perdita di interesse delle organizzazioni mafiose per questo genere di crimine molto remunerativo".

Uno sguardo, infine, ai profili evolutivi della mafia in Sicilia.

"La criminalità organizzata siciliana si presenta con caratteristiche diverse nelle varie aree della Regione, in Sicilia occidentale cosa nostra si conferma strutturata in mandamenti e famiglie e improntata secondo schemi meno rigidi rispetto al passato per quanto riguarda la ripartizione delle competenze territoriali delle predette articolazioni mafiose", spiega la DIA.

In particolare, nel territorio palermitano si è assistito a una serie di scarcerazioni di boss influenti, mentre per quanto riguarda la provincia di Trapani, emerge con forza il ruolo di Matteo Messina Denaro, che "nonostante la latitanza resterebbe la figura di riferimento per tutte le questioni di maggiore interesse e per la risoluzione di eventuali controversie".