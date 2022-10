Sindaco di Siracusa premia i campioni di CanoaPolo bronzo ai Mondiali di Francia

Il sindaco di Siracusa Francesco Italia , ha premiato stamani al Salone Borsellino i quattro atleti siracusani della Nazionale di CanoaPolo, Gianmarco Emanuele, Davide Novara, Edo Corvaia e Andrea Romano, medaglie di bronzo ai recenti mondiali in Francia. Un altro successo a coronamento di una carriera ricca di risultati prestigiosi sia a livello di club, con le maglie della Kst 2001 Siracusa e della Canottieri Catania Ortea Palace; sia a livello di Nazionale, con la conquista del titolo iridato ai mondiali di qualche anno fa proprio a Siracusa e di questo bronzo.

"Sono felice di continuare a premiare tanti atleti che stanno tenendo alta nel mondo la tradizione sportiva di Siracusa. Quello che sta per chiudersi è stato un anno straordinario per il nostro sport: speriamo che il 2023 possa regalare alla città altre soddisfazioni": lo ha detto il sindaco Francesco Italia prima della consueta foto di rito.