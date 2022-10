Scontri dopo la partita di calcio: 127 morti in Indonesia

Almeno 127 persone sono morte in seguito ad una serie di scontri al termine di una partita di calcio in Indonesia.

Gli scontri si sarebbero verificati quando i tifosi hanno invaso il campo di gioco al termine di una gara a Malang, nella provincia di Giava Orientale.

"Negli scontri sono morte 127 persone, di cui due agenti - spiega il capo della polizia, Nico Afinta in una nota -. Trentaquattro persone sono decedute all'interno dello stadio mentre le altre in ospedale".