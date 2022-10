Siracusa, supplica alla Madonna delle Lacrime per invocare la pace

Anche il Santuario di Siracusa oggi pregherà la Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei e alla Madonna delle Lacrime di Siracusa per invocare il dono della Pace nel Mondo.

partire da lunedì 3 ottobre la Santa Messa feriale serale sarà celebrata alle ore 18.00 (anziché le 19.00) e pertanto saranno anticipate anche la recita del Santo Rosario e della Coroncina alla Madonna delle Lacrime alle ore 17.15. Rimane invariato l’orario delle Sante Messe della Domenica (8 – 10 – 12 – 17.30 – 19 – 20).

9 ottobre 2022 si svolgerà il «Pellegrinaggio delle Famiglie sotto lo sguardo di Maria» della nostra Arcidiocesi, della diocesi di Noto e della Diocesi di Ragusa.

Il tema del pellegrinaggio è “Camminiamo, famiglie, continuiamo a camminare” (AL 325). La giornata di preghiera comincerà con il raduno presso la Casa del Pianto di via degli Orti, alle ore 9.30, da dove partirà il pellegrinaggio verso la Basilica guidato dall’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto e dai vescovi di Noto e di Ragusa.

Giunti in Santuario si terrà un momento di riflessione e testimonianza e alle ore 12.00 la Celebrazione Eucaristica e l’Atto di Affidamento alla Madonna delle Lacrime delle Famiglie. Nel pomeriggio “percorsi di cristianità” e conclusione del pellegrinaggio.

16 ottobre 2022 si svolgerà il Raduno Regionale dei Gruppi di Preghiera Padre Pio. Per tale occasione le Sante Messe delle ore 10.00 e delle 12.00 saranno celebrate in Cripta.