Maltempo a Trapani, niente acqua per 2 giorni nella zona nuova della città

Si comunica che i gravi allagamenti verificatisi nei pozzi di Bresciana, unitamente al fango sopraggiunto, oggi non hanno consentito di erogare acqua nella zona nuova della città di Trapani. Si è dunque stabilito di chiudere i serbatoi per erogare acqua al centro storico nella giornata di domani. Lo rende noto il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. Inoltre, Siciliacque non può erogare acqua a causa di infiltrazioni di fango presso la diga Garcia, anche se conta di risolvere al più presto tutte le criticità per tornare a fornire 40 l/s a Trapani. Non sono mancati nemmeno i distacchi di corrente Enel, derivanti dalle scariche elettriche del temporale di venerdì scorso. La situazione dovrebbe ripristinarsi da domani al centro storico e dopodomani nella zona nuova di Trapani.