Botte da orbi fuori da una discoteca a Palermo: si affrontano due gruppi

Rissa la scorsa notte a davanti alla discoteca Paone di via dei Nebrodi. Giovani se le sono date di santa ragione con spranghe e bastoni, mentre alcune ragazze urlavano per cercare di mettere fine alla lite scoppiata per futili motivi. Due gruppi si sono fronteggiati dopo l'uscita dalla discoteca e qualcuno che abita nella zona ha ripreso l'accaduto con un telefonino. Dopo la rissa i buttafuori del locale hanno invitato i clienti a uscire dalla discoteca. L'arrivo della polizia, che indaga sull'accaduto, ha messo fine al caos che si era creato in strada.