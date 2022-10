Castellammare del Golfo, soccorsa turista a Cala dei Sogni

Un equipaggio dell'82esimo Centro Combat Search and Rescue dell'Aeronautica Militare è decollato poco prima delle 14 dall'aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad una donna rimasta ferita durante un'escursione presso Cala dei Sogni, vicino a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Il velivolo ha prima imbarcato a Castellammare del Golfo un team del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e poi si è diretto verso la zona da cui era provenuta la richiesta di soccorso. Quando l'elicottero è giunto sul posto, sono calati con il verricello l'aerosoccorritore e due operatori per recuperare e sistemare su una barella una turista americana rimasta ferita in un tratto particolarmente impegnativo del sentiero. La donna è stata poi trasportata in volo presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo per il successivo trasferimento in ambulanza al più vicino ospedale. Concluso il soccorso, l'equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso.