Cena di gala in Tunisia per comitiva gruppo 'M' di Solarino

E' stata una vacanza indimenticabile quella che l'imprenditore di Solarino, il maestro pasticciere Pippo Mangiafico, ha offerto ai suoi dipendenti. Una trasferta da sogno per i partecipanti che attraverso il loro titolare hanno potuto conoscere la Tunisia. Mare incantevole, escursioni in quod e gran finale ieri sera, al Djerba Resort della Valtur con la cena di Gala. Tutti contenti e soddisfatti per una vacanza premio inaspettata e magari già pensano al prossimo anno. "Abbiamo voluto festeggiare il buon andamento aziendale - ha detto Pippo Mangiafico - e questi ragazzi per il loro attaccamento al lavoro lo hanno meritato".

La comitiva che raggruppa tutti i lavoratori del gruppo imprenditoriale, Solarino, Floridia, Avola, Noto e Melilli, domani mattina lascerà la Tunisia per rientrare in Sicilia. Ancora qualche giorno di vacanza e sabato saracinesche alzate in tutti i punti vendita a marchio 'M'.