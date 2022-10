Solarino, compleanno e ringraziamenti in piazza per il neo deputato Tiziano Spada

Ha ripetuto il fortunato slogan che lo ha accompagnato per tutta la campagna elettorale, (Non siamo tutti uguali) Tiziano Spada, neo eletto parlamentare del Pd all'Ars, dal palco di piazza del Plebiscito a Solarino in una mattinata assolata. Spada l'ha fatto nel giorno del suo 33esimo compleanno ed ha voluto al suo fianco le persone che si sono maggior spese per la sua elezione. Da Paola Gozzo, già assessora al Comune di Floridia e nello staff dell'onorevole, al sindaco di Floridia Marco Carianni, Emilio Terranova ed il neo senatore 'siracusano', così come egli stesso ha specificato, Antonio Nicita. Pure la fidanzata del deputato a ripararsi dal sole sotto un albero della piazza. Tutti hanno ribadito il loro impegno per il territorio e la necessità di rifondare il partito in provincia di Siracusa. Marco Carianni ha simpaticamente detto ai due nuovi parlamentari Dem di non fare come altri nel passato "tanto vi veniamo a prendere fino a casa". Il comizio è stato chiuso al rintocco delle campane, a mezzogiorno. IL VIDEO DEL COMIZIO DI RINGRAZIAMENTO