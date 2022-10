Il Modica convince sono per un tempo: supera il Santa Croce per 2 - 1

Giocare in casa porta bene al Modica. Seconda partita davanti ai propri tifosi e seconda vittoria stagionale per i ragazzi di Giancarlo Betta contro il Santa Croce per 2-1. I rossoblù cercavano una scossa dopo la serie di pareggi in coppa Italia e la sconfitta contro la Nebros ed è arrivata sia sul piano del gioco che dei punti.

Il match si apre con il Modica subito intento a trovare il vantaggio. A rendersi pericoloso subito dopo il fischio iniziale è Agodirin che raccoglie il cross di Butera e prova ad anticipare il difensore avversario, il suo tiro però è deviato in corner. Si gioca praticamente a una porta durante i primi 45 minuti, e al quarto d’ora, da calcio d'angolo di Falco, Agodirin spedisce il pallone sulla traversa. Sulla ribattuta il più lesto è Alessandro Prezzabile che manda il pallone alle spalle di Alcaraz siglando il vantaggio modicano. Per Prezzabile, classe 1998, la rete segna anche il primo gol in maglia rossoblù.

Dopo il vantaggio il Modica controlla e prova a trovare il raddoppio. Al 27’ Falco semina il panico nell’area avversaria saltando due giocatori, ma è bravissimo Alcaraz a non concedere la seconda gioia ai tifosi modicani. Un minuto dopo, la punizione dalla trequarti dell’autore del gol Prezzabile finisce a lato di pochissimo alla destra del portiere. Tanta sfortuna per gli uomini di Betta, che prima della fine del primo tempo vedono ancora mancare l’appuntamento con il secondo gol: al 35’ Falco premia la sovrapposizione di Butera, palla in mezzo, arriva dalle retrovie Sangarè che calcia in porta ma colpisce il palo.

Nella ripresa i padroni di casa non entrano con la stessa intensità del primo tempo e alla prima vera azione il Santa Croce pareggia: cross a tagliare l’area di Russo, Napolitano sotto porta trafigge Misseri e trova l’1-1. Gli ospiti rischiano addirittura di passare in vantaggio con Sowe che dal limite col mancino manda largo dopo aver rubato palla a Vindigni.

Al 67’ l’episodio che cambia, e decide, la partita: Coria da calcio d’angolo impatta di testa, ma il suo tiro è intercettato nettamente con la mano da Senè. L’arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri si presenta Falco, migliore in campo dei suoi insieme a Prezzabile, che apre il piattone destro e spiazza Alcaraz per il nuovo vantaggio modicano. Da lì in poi i rossoblù controllano il match e sprecano diverse ripartenze con Agodirin e Falco. L’unica occasione per il Santa Croce arriva al 91’ quando dopo un batti e ribatti in area Senè manda il pallone a lato.

Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria del Modica per 2-1, che sale a quota 7 in classifica, in vista della super-sfida della quinta giornata contro il Siracusa, ancora tra le mura del “Vincenzo Barone”.

(Nella foto Antonio Falco)