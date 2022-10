Terza vittoria consecutiva del Siracusa: la Virtus Ispica incassa il tris

Dopo la quaterna al Comiso e i due gol al Santa Croce, il tris alla Virtus Ispica. Il Siracusa centra la terza vittoria consecutiva in campionato, superando in scioltezza i ragusani. Avvio arrembante dei padroni di casa che, dopo il colpo di testa di Schisciano alto di qualche metro, creano la prima vera occasione al 4’ con Savasta il quale, su cross di Ficarrotta, impegna Staropoli. Quattro minuti dopo tiro al volo di sinistro dell’ex Troina e ottima risposta del portiere che alza sopra la traversa. Savasta, su cross del n. 10, calcia fuori di poco. Al 21’ ci prova Ricca da fuori area, palla sfera sul fondo. Il gol arriva al 22’ e lo realizza Ababei su cross di Maimone da sinistra. Poco dopo, è Montagno a servire Ababei che, in mischia, fa 2-0. Il Siracusa continua ad attaccare ma il primo tempo termina senza altri gol.

A inizio ripresa la Virtus spaventa gli aretusei con il palo colpito da Priola con un tiro dal limite. E’ solo un episodio perché il Siracusa riprende a giocare ad alti ritmi e Ficarrotta, dopo una bella azione personale, in area calcia alto. Al 22’ arriva il tris realizzato da Savasta dopo un iniziale doppio tentativo di Ricca, con palla respinta da Staropoli. Il tap-in dell’attaccante è vincente e pone il punto esclamativo sulla partita. Nel finale occasioni per Belluso e Mascara, che non trovano la porta. Per il Siracusa è la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia.