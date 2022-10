Il Catania vince a Licata per 2 a 1 ma non brilla: rimane in vetta alla classifica

Il Catania non tradisce il pronostico e conquista i 3 punti al Dino Liotta, battendo per 2 a 1 i padroni di casa del Licata. I rossazzurri hanno faticato più del previsto contro i padroni di casa, inferiori tecnicamente, ma fortemente motivati a vendere cara la propria pelle.

Il tecnico Ferraro ha cambiato il centrocampo lasciando in panchina anche Ciccio Lodi. Le occasioni nel primo tempo le ha avute il Catania che ha sfiorato il vantaggio al 18’ ma Sarao si è divorato il gol ma poi l’undici etneo ha sbloccato la gara al 23’ con Rizzo con un bel tiro da fuori area che ha superato il portiere Valenti. Tanta volontà dei padroni di casa che non hanno però prodotto vere occasioni nella prima parte di gara.

Licata sostenuto dall’ex rossazzurro Frisenna ha cercato di arrivare dalle parti di Bethers ma il Catania non ha rischiato anche se è stato poco lucido negli ultimi venti metri limitando in alcuni frangenti della gara a gestire il vantaggio.

Nella ripresa il Licata è rimasto aggressivo, ordinato, compatto e sapeva cosa fare sempre, ma il Catania ha saputo difendere bene il vantaggio del primo tempo e in parte al “Dino Leotta” è piaciuto l’atteggiamento della squadra in generale, lo spirito di sacrificio di qualcuno in campo quando il Licata ha attaccato. De Luca in gol a due minuti dalla fine ha chiuso i conti dimostrando che non è mancato il coraggio di ripartire in ogni occasione con tante energie ma con poche idee. Ma in Serie D serviranno altre prestazioni che allo stato dell’arte non ci sono anche se il risultato è l’unica cosa importante in questo momento della stagione. Per la cronaca il Licata al 95' ha segnato la rete della bandiera con Ouattara. Catania sempre al comando della classifica a punteggio pieno.