Furti di auto e parti di esse nel Ragusano: un arresto ad Augusta

I Carabinieri della Stazione di Augusta hanno arrestato un pregiudicato del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Messina.

L’uomo è stato ritenuto il responsabile di una serie di furti aggravati in concorso, di autovetture e parti di esse, commessi prevalentemente nel 2019 nella provincia di Ragusa.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari come disposto dall’A.G. peloritana.