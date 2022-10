Morto a Palermo il segretario cittadino della Lega Antonio Triolo

Lutto nella Lega palermitana. È morto Antonio Triolo, 50 anni, ex commissario del Carroccio nel capoluogo siciliano, candidato alle ultime comunali nella lista Prima l'Italia. Triolo soffriva di problemi cardiaci e questa notte è stato ucciso da un infarto. Non aveva cariche politiche o di partito e attualmente era responsabile della segreteria particolare di Alberto Samonà, l'assessore regionale alla Cultura.

Era stato anche uno storico collaboratore di Gianni Alemanno, quando quest'ultimo era ministro dell'Agricoltura. Proprio ieri sera era tornato a Palermo da un convegno a Pescara, per l'incontro annuale della sua area politica.