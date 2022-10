Licata, cane torturato con aghi di istrice: esposto in Procura ad Agrigento

Un esposto alla procura della repubblica di Agrigento sarà depositato in questi giorni dall'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente in merito ad una vicenda accaduta nei giorni scorsi a Licata dove alcune volontarie hanno trovato un cane Rottweiler infilzato in più punti del corpo da aculei di istrice. Il cane è stato soccorso e liberato dai dolori aculei con conseguenze apparentemente non gravi per la sua salute. "Secondo quanto ci hanno detto le volontarie non è il primo caso di cane torturato con gli aculei degli istrici infilzati nella pelle, per questo motivo abbiamo deciso di presentare un'esposto perchè si faccia chiarezza sulla vicenda risalendo ai responsabili di tale vergognoso atto criminoso" spiegano i volontari.