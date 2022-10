Colombe e fuochi d'artificio oggi pomeriggio ai funerali di Luca Centofanti, il ragazzino di 14 anni, travolto e ucciso la scorsa settimana da un'auto pirata mentre era in sella a uno scooter in via Algeri. Tantissimi i partecipanti al ito funebre che ha avuto momenti di grande emozione. Gli amici di Luca hanno indossato una t-shirt con il volto del ragazzo ,che non c'è più. E' ancora irreperibile l'investitore.