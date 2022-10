Due concerti alla Sagra del Mosto di Rosolini: Viola Valentino e Q-Beta

Non hanno lasciato nulla al caso gli organizzatori della Sagra del Mosto che si aprirà venerdì 7 ottobre a Rosolini per chiudersi domenica 9. Sono due i concerti, apertura e chiusura della kermesse promossa da Eventi Sicilia, Misericordia e con il patrocinio del Comune.

A precedere l'esibizione sul palco di piazza Garibaldi di Viola Valentino alle 22,30, ci sarà alle 18 l'apertura degli stand e due ore dopo il Fashion night a cura dell' Associazione Sikania eventi Royal Agency e Federico sposa.

Poi sarà la volta del concerto di Viola Valentino diventata nota al grande pubblico con la canzone 'Comprami', lanciata nel 1979.

Per lei hanno scritto - tra gli altri - Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio, Dario Gay, Bruno Lauzi, Mario Lavezzi, Mogol, Oscar Prudente, Scialpi, Vincenzo Spampinato, Cristiano Malgioglio, Paolo Limiti, Giovanna e lo stesso Riccardo Fogli, col quale è stata sposata dagli anni settanta sino alla separazione avvenuta nei primi anni novanta.

Per sabato sera ci sarà una serata danzante con inizio alle 20,30, organizzata dall'Associazione il 'Carrubbo', animata dalla mae"stra Sara Caschetto. La serata di sabato si concluderà con Mania 90 La Storia della musica Dance, le migliori 4 cantanti degli anni 80/90".

Sono invece maggiori gli eventi previsti alla Sagra del Mosto nella giornata di domenica. Si comincia al mattino alle 8,30 con

Ruote Elorine vintage. Poi oltre all'apertura degli stand che esporranno il meglio della gastronomia locale, ci sarà la

sfilata della carovana per le vie di Rosolini. Alle 16,30 sarà la volta di una mostra statica in piazza Garibaldi. La chiusura della Sagra del Mosto è affidata alle 21,30 al concerto dei Q-Beta.

La Sagra, che torna a Rosolini dopo il blocco dovuto alla pandemia, avrà come location non solo piazza Garibaldi, ma anche corso Savoia e strade limitrofe. Presentatore ufficiale della Sagra del Mosto è Salvo Di Mari.

"Mi aspetto migliaia di visitatori per la Sagra - dice il sindaco Giovanni Spadola - dove ci saranno anche momenti di degustazione. Saranno tre giorni intensi che potranno aiutare le attività commerciali della città, bar, pizzerie, ristoranti, paninerie, tabaccai, in piena crisi per il 'caro energia'. Cerchiamo di massimizzare questi 3 giorni della Sagra promuovendo al meglio la nostra Rosolini".