Uccise la compagna a Canicattini Bagni: trovato morto in carcere a Palermo

E’ giallo sulla morte di Paolo Cugno, 32 anni, l'uomo di Canicattini, che stava scontando 30 anni di carcere per avere ucciso l'ex compagna, Laura Petralito, delitto avvenuto nel marzo del 2018 a Canicattini Bagni. Cugno era rinchiuso nel carcere di Palermo per scontare la pena definitiva a 30 anni di reclusione. stato ritrovato privo di vita nella cella del carcere di Palermo in cui scontava la . Il pubblico ministero, Claudio Camilleri, ha disposto l’autopsia, alla ricerca di elementi che possano chiarire le cause esatte del decesso.

Il giovane, condannato in Cassazione, era stato difeso dall’avvocato Titta Rizza, che aveva sostenuto che il 32enne risentisse di disfunzioni cerebrali causate da un incidente stradale di cui era stato vittima in passato. Una teoria che non ha convinto i magistrati.

Cugno uccise la fidanzata il 17 marzo del 2018, accoltellandola e poi nascondendo il suo corpo in un pozzo artesiano delle campagne di Canicattini. La giovane era madre di suo figlio. Il giovane confessò l’omicidio al termine di un lungo interrogatorio.

Durante gli anni di detenzione a Siracusa, nel carcere di Cavadonna, secondo indiscrezioni sarebbe stato tenuto particolarmente sotto controllo per via di comportamenti non sempre lineari.