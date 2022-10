Cultura, a Palermo laboratori con i pupi di Mimmo Cuticchio

Da oggi allo Stand Florio di Romagnolo (via Messina Marine, 40), seconda tappa per i laboratori gratuiti in quattro tesori della periferia di Palermo.

"In cattedra" il maestro Mimmo Cuticchio, il più celebre dei pupari.

Oggi, di domani mercoledì 5 e di giovedì 6 ottobre (dalle 15,30 alle 18,30), Cuticchio guiderà i partecipanti in un percorso di creazione artistica - dalla manovra alla voce - incrociando il pensiero critico dello scrittore e pedagogista Gianni Rodari.

Mentre lo scorso laboratorio è stato incentrato su "Il vestito nuovo dell'imperatore" di Hans Christian Andersen nella versione rielaborata da Rodari, da domani allo Stand Florio i pupi siciliani racconteranno proprio una sua fiaba: "La sirena di Palermo".

Sempre di Rodari le altre due fiabe in programma: alle Antiche Fornaci Maiorana dell'Acquasanta (Via Cardinale Mariano Rampolla 60, 11, 12, 13 ottobre), sarà la volta de "Il tamburino magico"; infine, al Parco di Villa Pantelleria nella Piana dei Colli (Vicolo Pantelleria, 18, 19 e 20 ottobre) toccherà a "Marionette in libertà". «Le fiabe di Rodari - dice Mimmo Cuticchio - sono senza tempo e ricche di ideali di libertà, uguaglianza e solidarietà. Mi sono sembrate adatte a questi laboratori che servono a fare amicizia con i pupi siciliani, imparare in cosa sono diversi dai burattini e dalle marionette".

I laboratori aperti a tutti, con l'unico limite della maggiore età, sono una occasione unica per incontrare il Maestro, conoscere i segreti dell'Opera dei Pupi, apprenderne i primi rudimenti di manovra e di gestualità.