Turista scippata a Palermo, arrestato un 29enne

Gi agenti della Polizia di Stato, su ordine di custodia cautelare, hanno arrestato un palermitano di 29 anni senza fissa dimora. Il giovane è accusato di avere scippato, lo scorso 2 settembre, una turista serba in via Maqueda, a Palermo.

La straniera, in compagnia di una connazionale, stava percorrendo la strada verso la stazione centrale, quando sarebbe stata "puntata" da un motociclista a bordo di scooter, che l'avrebbe incrociata prima di invertire il senso di marcia, affiancarla e sottrarle con violenza la borsa contenente un telefonino di ultima generazione, la somma di 800 euro e svariati effetti personali.

Sul posto sono giunti gli agenti della squadra mobile, che sono risaliti alla targa del mezzo e all'identificazione del 29enne, riconosciuto anche dalla turista.