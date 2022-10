I carabinieri di Trapani hanno trovato un neonato abbandonato in un sacchetto di plastica in una stradina sterrata a Paceco, nel trapanese, nei pressi della scuola elementare.

I militari sono stati allertati da una telefonata e hanno inviato una pattuglia sul posto.

Il bimbo era vivo. Avvisato il 118, è stato trasportato in ospedale dove si trova non in pericolo di vita.