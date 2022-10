Stm, via libera dell'Ue a sostegno investimento di 730 milioni per stabilimento di Catania

STMicroelectronics costruirà un impianto integrato per la produzione di substrati in carburo di silicio (SiC) a Catania. La direzione nazionale della società ha comunicato che la Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, una sovvenzione diretta di 292,5 milioni di euro a sostegno di 730 milioni di euro che l'azienda impiegherà per la realizzazione del "progetto Sic" con l'assunzione diretta di 700 persone.

"E' una notizia che attendevamo da tempo - sottolinea Pietro Nicastro Segretario Generale della Fim Cisl della Sicilia -. Per il territorio di Catania rappresenta un riconoscimento importante che conferma il ruolo strategico del sito produttivo non solo per la STMicroelectronics ma per l'intero comparto dei semiconduttori in Europa. I previsti 700 nuovi posti di lavoro dovranno principalmente coinvolgere i giovani del territorio. Auspichiamo che le collaborazioni di ricerca e formazione con l' Università e gli istituiti tecnici aumentino per qualificare le competenze dei lavoratori e diventare un polo di eccellenza per tutto il paese".

Il processo di produzione del semiconduttore si completerà, infatti nello stesso stabilimento si realizzerà l'intera catena del valore del substrato di SiC, dalla produzione della materia prima ("carburo di silicio") alla fabbricazione dei wafer di SiC.

"Finalmente un provvedimento concreto della Comunità Europa - sostiene Massimiliano Nobis segretario nazionale della Fim Cisl - il primo sul nostro paese dopo l'annuncio piano 2030 Digital Compass, che si propone di produrre in Europa un quinto dei chip del fabbisogno mondiale entro la fine del decennio con investimento complessivo di 20 miliardi di euro. E' un provvedimento che sostiene i processi legati alla transizione verde e che pone attenzione all'occupazione. Ci attendiamo altri provvedimenti a sostegno dell'industria dei Chip nel nostro Paese".

"Il via libera europeo al potenziamento della Stm di Catania è una bellissima notizia. Come Mise abbiamo seguito con attenzione e massima discrezione il processo che va nella direzione auspicata dell'indipendenza italiana ed europea nel settore della microelettronica, obiettivo a cui il Mise ha lavorato con altre iniziative, dall'IPCEI microelettronica 2, ai contratti di sviluppo e agli accordi di innovazione per il settore. Oggi vediamo i primi frutti di questo lavoro e sono contento che accada prima di lasciare questo appassionante ministero. È un primo fondamentale passo verso un progetto, auspico, ancora più grande e importante che ha la finalità di dare sovranità tecnologica all'Italia". Così il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.