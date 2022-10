Questa notte, in fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 4 del mattino, allo svincolo di Misterbianco della Tangenziale Ovest di Catania sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Siracusa. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento è necessario per consentire la sostituzione di barriere di sicurezza danneggiate in seguito ad incidenti.