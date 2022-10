Misterioso accoltellamento in via Marinuzzi: avviate indagini a Palermo

La polizia indaga sull'accoltellamento di un 52enne, che sarebbe avvenuto la scorsa settimana in un appartamento in via Marinuzzi, a Palermo. L'uomo ferito all'addome è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale Villa Sofia. Gli investigatori non escludono alcuna pista, sia il tentativo di furto che il movente a sfondo sessuale. Indagini sono in corso.

L’uomo avrebbe raccontato di aver passato parte della serata con il suo aggressore, di aver avuto un rapporto sessuale a pagamento con lui e, poco dopo, di essersi trovato improvvisamente un coltello puntato contro. Avrebbe quindi iniziato a urlare ingaggiando una breve colluttazione. Ad un certo punto il cliente gli avrebbe sferrato un fendente, provocandogli un taglio all'addome, e si sarebbe divincolato riuscendo a fuggire.

La vittima, terminata la medicazione, ha fornito agli investigatori tutte le informazioni a sua disposizione per cercare di individuare chi lo ha ferito, fornendo una descrizione e anche un numero di cellulare. Il personale della Scientifica ha eseguito i rilievi nell'appartamento, repertando le tracce di sangue rinvenute e altri elementi che potrebbero risultare utili per le indagini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza.