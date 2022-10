Sagra del Mosto a Rosolini domani al via: stand gastronomici e concerti

Tredici stand con prodotti gastronomici del territorio, 3 concerti, esibizione delle scuole di ballo di Rosolini e sfilata di moda. Sono questi alcuni numeri della Sagra del Mosto che torna dopo due anni di stop a Rosolini a causa della pandemia.

La location della manifestazione promossa dalla Regione siciliana ed organizzata da Misericordia, Eventi Sicilia (Patrocinio del Comune), sarà piazza Garibaldi dove già questo pomeriggio sono stati montati gli stand. "C'è grande attesa per questo evento - dice il sindaco Giovanni Spadola - per la tre giorni che comincerà domani cercheremo di fare il sold out a beneficio della città. Ci aspettiamo visitatori di tutta la provincia di Siracusa, ma anche di altre, come quella di Ragusa. Sarà una iniezione di fiducia per la p città. Le premesse per un week allegro e spensierato ci sono tutte".

In programma anche momenti di degustazione, mentre gli stand metteranno il vendita, mostarda, biscotti, crispelle con vino cotto e l'uva che arriverà da Mazzarrone, capitale del Cerasuolo di Vittoria. Il primo concerto della 'Sagra del Mosto' sarà quello di domani sera alle 22,30 di Viola Valentino. Poi nella serata di sabato, sarà la volta di quattro cantanti di 'Mania '90': Nathalie Aarts, Haiduch, Kim Lucas, Melody Lady Violet. Domenica sera la chiusura della Sagra è affidata alla band di Solarino dei Q-Beta. Presentatore ufficiale dell'intera manifestazione, è Salvo Di Mari.