Palermo, Giardini di Palazzo d'Orleans chiusi per manutenzione

I Giardini di Palazzo Orleans, a Palermo, domani rimarranno chiusi al pubblico per lavori di manutenzione straordinaria. Il parco, si legge in una nota della Regione siciliana, tornerà fruibile regolarmente sabato, 8 ottobre.

L'ingresso, sottolinea la nota, è consentito dal martedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (lunedì giorno di chiusura) e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.igiardinidelpalazzorleans.it e la pagina Facebook del parco.