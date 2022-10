Azione, Gaetano Armao nominato responsabile politiche Euromediterranee

Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha nominato Gaetano Armao responsabile per il partito del Dipartimento nazionale delle Politiche euromediterranee. E' quanto si legge in una nota.

Armao, professore associato di Diritto amministrativo all'Università di Palermo e in passato consulente del Consiglio d'Europa, vicepresidente e assessore all'Economia della Regione Siciliana, è attuale coordinatore della commissione Affari Europei ed internazionali della Conferenza delle Regioni.