Palermo in crisi di risultati in trasferta a Terni, Corini: arriveranno i nostri aspetti positivi

- "Ho cercato di far capire ai ragazzi gli errori che non dobbiamo commettere, fare qualcosa in più per migliorarci, magari in qualche partita non meritavano di perdere ma questo deve creare uno spunto di riflessione. A Terni affronteremo una squadra che sta facendo molto bene. Con loro vedo punti di contatto, lo scorso anno erano neopromossi, hanno avuto qualche difficoltà, poi si sono ripresi e si sono salvati bene;

quest'anno stanno consolidando quanto fatto nell'arco della passata stagione. La Ternana è una squadra molto solida in difesa, sono bravi sulle palle inattive e in contrattacco, hanno un centrocampo che ha fisicità e qualità".

Cosi' il tecnico del Palermo Eugenio Corini, in conferenza stampa al Barbera, per presentare la prossima trasferta a Terni.

"Critiche su di me? Fanno parte del nostro mestiere, A volte sono costruttive, a volte meno, talvolta le comprendi qualche altra meno. Certe responsabilità se le assume il tecnico in prima persona. Io lavoro con passione, è chiaro che i tifosi hanno la libertà di esprimere la loro idea. L'obiettivo salvezza inibisce la mentalità della squadra? No, assolutamente. E' un campionato che avrà i suoi alti e bassi e sono convinto che gli aspetti positivi nostri arriveranno e sono concentrato su questo aspetto, lo stesso i ragazzi" L'errore di Pigliacelli contro il Sudtirol non condizionerà le scelte di Corini: "Il ruolo del portiere è importante e molto delicato, le squadre di A che hanno le coppe e giocano dopo pochi giorni tendono ad alternarli, ma quando vai in campo una volta alla settimana faccio fatica a fare dei cambiamenti in quel ruolo.

Massolo è un ottimo portiere, si allena bene ma se non vedo difficoltà palesi prferisco non intervenire" .